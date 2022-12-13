АНКАРА, 13 дек — ПРАЙМ. Газопровод "Турецкий поток" функционирует на полную мощность, заявил глава Минэнерго Турции Фатих Донмез. Россия надеется, что идея о газовом хабе будет реализована, заявили в МИД

"Трубопровод "Турецкий поток" работает на стопроцентной мощности", — отметил министр. Его слова приводит турецкая газета Sabah.

"Турецкий поток" в данный момент является единственным путем поставки российского газа в Европу. Мощность трубопровода составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. Отмечается, что ресурс по нему проходит через Черное море и поступает в Южную и Юго-Восточную Европу транзитом через Турцию.

Российский лидер Владимир Путин заявлял членам Совбеза страны, что Киев предпринимал попытки подорвать один из участков газотранспортной системы "Турецкий поток". Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын тогда заявлял, что стороны находятся в контакте по вопросам безопасности газопровода.

В конце ноября ФСБ России сообщала о предотвращении попытки украинских спецслужб устроить диверсию на газопроводе в Волгоградской области, по которому осуществлялся экспорт "голубого топлива" в Турцию и Европу.