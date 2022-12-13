РИМ, 13 дек — ПРАЙМ. Предложение Еврокомиссии по механизму регулирования цен на газ является неудовлетворительным, заявила в ходе выступления в Палате депутатов итальянского парламента премьер-министр страны Джорджа Мелони. В Еврокомиссии назвали согласование "потолка" цен на газ сложным

"Сегодня проходит заседание Совета министров энергетики, где Италия в течение нескольких месяцев в первом ряду выступает за эффективные решения, такие как динамический потолок цен. Мы на этот день считаем, что предложение Комиссии является неудовлетворительным, поскольку не может быть реализовано в данных условиях", — сказала она.

Она призвала ограничить пределы спекуляции, "которая тормозит европейские экономики", и не допускать, чтобы "государства с большими фискальными возможностями шли своим путем, а те, у кого были большие проблемы с расходами, оставались позади", добавила премьер Италии.

"Это приведет к искажению единого рынка, которое не только накажет, но и скомпрометирует всю Европу", — пояснила она в ходе информационного сообщения в преддверии саммита ЕС.

Внеочередное заседание совета министров энергетики стран ЕС, на котором вновь будет обсуждаться лимит цены "голубого топлива", пройдет 13 декабря в Брюсселе. Еврокомиссия 22 ноября предложила создать временный механизм корректировки рынка газа, чтобы снизить его волатильность и защитить граждан и предпринимателей ЕС от резких скачков цен на это топливо. ЕК предположила, что механизм может запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубов газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.