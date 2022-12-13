МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Немецкая компания Wintershall Dea сообщила о планах разработки газового месторождения Dvalin North в Норвежском море, что увеличит поставки газа в Европу, говорится в релизе компании. Equinor оценила разработку месторождения Irpa в Норвегии

"Wintershall Dea с партнерами Petoro и Sval Energi намерены увеличить экспорт газа в Европу за счет разработки месторождения Dvalin North в Норвежском море", — сообщается в релизе.

Партнеры инвестируют 8 миллиардов норвежских крон (780 миллионов евро) в разработку, будет пробурено три добывающие скважины с подводной опорной плиты, расположенной в 10 километрах к северу от существующего месторождения Dvalin, уточняется в сообщении. Wintershall Dea ожидает, что добыча на Dvalin начнется в ближайшие месяцы, а начало работы Dvalin North планируется на конец 2026 года, сообщается в релизе.

Газовое месторождение Dvalin North находится примерно в 200 километрах от северного побережья Норвегии на глубине 420 метров. Запас оценивается примерно в 84 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, а газ будет передаваться по трубопроводу Polarled в Нюхамну.

Wintershall Dea, оператору, принадлежит доля в 55%, Petoro — 35%, а Sval Energi —10%, уточняется в сообщении.

Wintershall Dea — крупнейшая в Европе частная нефтегазовая компания. Работает в Северной Европе, России, Латинской Америке, Ближнем Востоке и Северной Африке. Была образована в 2019 году в результате слияния нефтегазовых активов немецкой BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана. Доля BASF составляет 72,7%, а LetterOne — 27,3%.