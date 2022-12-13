МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. В Испании при холодном зимнем сезоне потребление газа увеличится на 25 процентов в годовом исчислении. Об этом говорится в опубликованном центробанком королевства отчете "Возможная чувствительность потребления природного газа и электроэнергии в Испании к различным погодным сценариям зимой 2022-2023". Иммунолог раскрыла самые эффективные способы привыкнуть к холоду

"Даже с учетом недавних изменений в структуре потребления, если зима 2022-2023 годов будет такой же холодной, как зима 2004-2005 годов, потребление природного газа в нашей стране может увеличиться примерно на 25% по сравнению с прошлым годом", — сказано в документе.

Отмечается, что зимний сезон 2004-2005 годов был четвертой самой холодной зимой с 1961.

Согласно аналитикам ЦБ Испании, при сохранении тенденции снижения спроса на природный газ и в условиях теплой зимы, страна сэкономит до десяти процентов ресурса в годовом исчислении.