МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в США выросли во вторник до 2-недельного максимума на прогнозах, предполагающих похолодание и увеличение потребности в отоплении помещений по крайней мере до конца декабря. В Еврокомиссии назвали согласование "потолка" цен на газ сложным

Вследствие этого запасы газа в подземных хранилищах в ближайшие недели будут расходоваться быстрее, чем обычно. На прошлой неделе запасы газа были на 1,6% ниже среднего пятилетнего значения для этого времени года.

По словам трейдеров, основным фактором неопределенности на рынке газа остаются сроки возобновления работы экспортного СПГ-терминала Freeport.

Некоторые аналитики не ожидают, что терминал будет введен в эксплуатацию до января, февраля или же даже более поздних месяцев 2023 года, учитывая, что федеральным органам регулирования потребуется больше времени на рассмотрение и одобрение заявки Freeport, чем предполагают в компании.

Январские фьючерсы на природный газ на NYMEX выросли на 43,2 цента, или 6,6%, до 7,019 доллара за млн БТЕ, по состоянию на 13.51 по Гринвичу. Контракты могут закрыться на самом высоком уровне с 29 ноября.

Ближайшие фьючерсы могут продемонстрировать рост по итогам пятого дня подряд впервые с сентября. Пока что котировкам не удается пробить вверх скользящую среднюю за 200 дней, которая играет роль ключевого сопротивления.