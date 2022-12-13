ТАШКЕНТ, 13 ноя — ПРАЙМ. Узбекистан импортирует в зимний период из Туркмении 1,5 миллиарда кубометров природного газа для удовлетворения внутреннего спроса, заявил РИА Новости во вторник представитель департамента ТЭК узбекистанского кабмина. Узбекистан планирует закупать газ у соседей, заявили в Минэнерго

На прошлой неделе власти Узбекистана приняли решение активизировать импорт газа, электроэнергии, угля и мазута из-за дефицита энергоресурсов на фоне наступивших в стране холодов. Позднее председатель правления АО "Узтрансгаз" Бехзот Нарматов заявил, что Узбекистан полностью прекратил экспорт газа из-за роста внутреннего потребления.

"Туркменистан поставит в Узбекистан в зимний период до 1,5 миллиардов кубометров газа", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что договоренности о поставках достигнуты накануне по итогам переговоров в Ашхабаде главы администрации президента Узбекистана Сардора Умурзакова и президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

"Эти поставки позволят удовлетворить повышенный спрос на газ в Узбекистане зимой", — добавил представитель департамента.

Ранее пресс-служба министерства энергетики Узбекистана сообщала, что республика увеличила импорт электроэнергии из Туркмении в связи с ростом внутреннего потребления: с 17-18 миллионов кВт.ч до 20-21 миллиона кВт.ч в сутки.

Газодобывающие мощности в Узбекистане позволяют обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров. Однако из-за истощения запасов, технологических потерь и отсутствия эффективной системы контроля поставки углеводородов за последние 15 лет существенно снизились. В январе-сентябре добыча газа в республике снизилась на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 38,85 миллиарда кубометров. По данным властей, в зимние пиковые нагрузки наблюдается дефицит газа по республике до 20 миллионов кубометров в сутки.