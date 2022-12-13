Узбекистан импортирует из Туркмении 1,5 миллиарда кубов газа для удовлетворения спроса
ТАШКЕНТ, 13 ноя — ПРАЙМ. Узбекистан импортирует в зимний период из Туркмении 1,5 миллиарда кубометров природного газа для удовлетворения внутреннего спроса, заявил РИА Новости во вторник представитель департамента ТЭК узбекистанского кабмина.
На прошлой неделе власти Узбекистана приняли решение активизировать импорт газа, электроэнергии, угля и мазута из-за дефицита энергоресурсов на фоне наступивших в стране холодов. Позднее председатель правления АО "Узтрансгаз" Бехзот Нарматов заявил, что Узбекистан полностью прекратил экспорт газа из-за роста внутреннего потребления.
"Туркменистан поставит в Узбекистан в зимний период до 1,5 миллиардов кубометров газа", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что договоренности о поставках достигнуты накануне по итогам переговоров в Ашхабаде главы администрации президента Узбекистана Сардора Умурзакова и президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.
"Эти поставки позволят удовлетворить повышенный спрос на газ в Узбекистане зимой", — добавил представитель департамента.
Ранее пресс-служба министерства энергетики Узбекистана сообщала, что республика увеличила импорт электроэнергии из Туркмении в связи с ростом внутреннего потребления: с 17-18 миллионов кВт.ч до 20-21 миллиона кВт.ч в сутки.
Газодобывающие мощности в Узбекистане позволяют обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров. Однако из-за истощения запасов, технологических потерь и отсутствия эффективной системы контроля поставки углеводородов за последние 15 лет существенно снизились. В январе-сентябре добыча газа в республике снизилась на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 38,85 миллиарда кубометров. По данным властей, в зимние пиковые нагрузки наблюдается дефицит газа по республике до 20 миллионов кубометров в сутки.
https://1prime.ru/gas/20221213/839158811.html