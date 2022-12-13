АНКАРА, 13 дек — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на поставки в страну туркменского газа через Каспий. Bloomberg: Турция хочет попросить у России скидку на газ

"Трехсторонний саммит в Туркменистане (с участием лидеров Туркменистана и Азербайджана) направлен, в том числе, и на обсуждение энергетических вопросов. Со мной поедет мой министр энергетики. Участие в этом саммите Ильхама Алиева (президента Азербайджана) также важно, мы вместе обсудим эти вопросы. Мои ожидания состоят в том, чтобы осуществить поставки туркменского газа в нашу страну через Каспий", — сказал Эрдоган журналистам в аэропорту Эсенбога в Анкаре перед вылетом в Туркмению.