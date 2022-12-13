БУДАПЕШТ, 13 дек — ПРАЙМ. На совете министров энергетики стран ЕС в Брюсселе не удалось согласовать потолок цен на газ, дискуссии продолжаются в двустороннем формате, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. В Еврокомиссии назвали согласование "потолка" цен на газ сложным

"На энергетическом совете большая дискуссия, на пленарном заседании договоренности достичь не удалось, поэтому продолжение проходит в двустороннем формате. Председательствует министр промышленности Чехии Йозеф Сикела, ему я тоже могу только сказать, что потолок цен на газ — плохая идея", — написал Сийярто в соцсетях, разместив фотографию с переговоров с Сикелой.

Он выразил мнение, что Брюссель "плохо справляется" с энергетическим кризисом в Европе, если предлагает такие плохие идеи как потолок цен на газ.

"Потолок цен на газ — плохой ответ. Особенно в случае Венгрии, поскольку в связи с нашей особой ситуацией, обусловленной нашим географическим положением, (эта мера — ред.) легко может поставить под угрозу безопасность энергоснабжения нашей страны", — отметил Сийярто.

Внеочередное заседание совета министров энергетики стран ЕС, на котором вновь обсуждается лимит цены "голубого топлива", проходит 13 декабря в Брюсселе. Еврокомиссия 22 ноября предложила создать временный механизм корректировки рынка газа, чтобы снизить его волатильность и защитить граждан и предпринимателей ЕС от резких скачков цен на это топливо. ЕК предположила, что механизм может запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубов газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.

Президент РФ Владимир Путин, ранее комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.