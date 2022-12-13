БУДАПЕШТ, 13 дек — ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в понедельник созвонился с вице-премьером РФ Александром Новаком и тот допустил изменение при необходимости долгосрочных венгерско-российских контрактов на покупку газа из-за введения потолка цен на газ. МИД Венгрии: пора осознать, что потолок цен на нефть вредит экономике ЕС

"Вчера я консультировался по телефону с российским вице-премьером, отвечающим за вопросы энергетики, Александром Новаком. Он выразил открытость к тому, чтобы, если будет необходимость из-за ценового потолка на газ изменить долгосрочные венгерско-российские контракты на покупку газа, то это будет возможно", — сказал Сийярто венгерским журналистам.

Сийярто также сообщил, что в ходе дискуссий о ценовом потолке на газ на совете министров энергетики стран ЕС было решено не ограничивать внебиржевые закупки газа с точки зрения цены.

"В первоначальном плане… сделки вне биржи хотели тоже регулировать с точки зрения цены. Это означало бы, что вне биржи на двусторонней основе тоже нельзя было бы заключать договоры без учета потолка цен на газ. Это значительно уменьшило бы возможность закупок газа для стран. Сейчас эта мера уже не фигурирует в плане, для нас это важная и хорошая новость, что свободу заключения договоров внебиржевой покупки газа не ограничивают", — заявил Сийярто.

Министр отметил, что в лучшем случае решение о потолке цен на газ, возможно, будет принято на заседании министров энергетики в понедельник, 19 декабря.

"Сейчас по наилучшему сценарию кажется, что, возможно, в понедельник, в ходе следующего заседания министров энергетики стран ЕС получится принять решение (о потолке цен на газ — ред.)", — сказал он.

Внеочередное заседание совета министров энергетики стран ЕС, на котором вновь обсуждается лимит цены "голубого топлива", проходит 13 декабря в Брюсселе. Еврокомиссия 22 ноября предложила создать временный механизм корректировки рынка газа, чтобы снизить его волатильность и защитить граждан и предпринимателей ЕС от резких скачков цен на это топливо. ЕК предположила, что механизм может запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубов газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.