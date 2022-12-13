МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Газовые фьючерсы в Европе закрыли торги вторника ростом на 1,5% — до 1511,9 доллара за тысячу кубометров, следует из данных биржи ICE. Цены на газ в Европе падают ниже 1490 долларов за тысячу кубометров

Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), открыли торги в минусе — у отметки 1488,8 доллара (-0,1%). Ценовой минимум во вторник был достигнут вскоре после открытия и составил 1462,7 доллара (-1,8%). Ценовой максимум составил 1545 долларов за тысячу кубометров (+3,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены понедельника — 1490 долларов за тысячу кубометров, которая сформировалась на 1,9% ниже, чем в пятницу.

За понедельник стоимость контракта с поставкой "на день вперед" — 13 декабря — снизилась на 3,8%, до 1498,9 доллара, следует из данных биржи EEX. Таким образом, спотовые контракты сейчас даже немного дороже фьючерсных, хотя еще в ноябре их средняя цена составляла 605,8 доллара, что почти в 1,5 раза меньше средней расчетной цены фьючерсов за тот же период (1183 доллара), следует из данных Elexys.

Несмотря на текущее снижение, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Такого устойчивого роста цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.

Цены на газ в регионе ощутимо выросли еще весной 2021 года, когда стоимость на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета показатель превысил 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Резкий рост цен продолжился и в 2022 году. В начале марта из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов газовые контракты с поставкой в следующем месяце достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.

Затем цены снизились и в апреле-мае были стабильны у 1000–1100 долларов, однако в июне вновь начали расти. В августе средняя цена газовых фьючерсов достигла 2450 долларов за тысячу кубометров, а стоимость на споте впервые превысила 3200 долларов.