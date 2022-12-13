БРЮССЕЛЬ, 13 дек — ПРАЙМ. Министры энергетики стран Евросоюза на внеочередном заседании во вторник не согласовали механизм ограничения скачков цен на газ, рассмотрят этот вопрос 19 декабря, сообщил глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела на пресс-конференции после министерской встречи. Главы минэнерго ЕС не смогли согласовать потолок цен на российский газ

По его словам, шампанское, необходимое для того, чтобы отпраздновать договорённость, пока должно "полежать в холодильнике, оно ещё недостаточно остыло".

Министр отметил, что ещё одна дискуссия по этому механизму пройдёт в понедельник, 19 декабря, на следующем совете министров энергетики.

"Будет только один открытый вопрос для обсуждения в понедельник — и это уровень цены, запускающий механизм", — сказал Сикела.

Он выразил также надежду, что 19 декабря министрам удастся согласовать этот механизм.

Еврокомиссия (ЕК) в ноябре предложила создать временный механизм корректировки рынка газа для ограничения сильных всплесков цен, который мог бы запускаться автоматически, при соблюдении двух условий. Первое — расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи евро за тысячу кубов газа), второе — спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд.

Однако это очень высокий уровень: расчетная цена месячного фьючерса по TTF превышала 275 евро за всю историю существования хаба лишь несколько дней в августе текущего года.

Это предложение ЕК министры энергетики уже обсуждали 24 ноября, тогда у них также остались серьёзные разногласия по уровню цены на газ.

С одной стороны, ЕК при помощи этого механизма хотела бы избежать сильных всплесков цены. Но с другой стороны, среди опасений, которые вызывал механизм, было обеспечение поставок топлива в Евросоюз при ограничении его стоимости.