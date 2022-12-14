КИШИНЕВ, 14 дек — ПРАЙМ. Почти на треть сократилось в ноябре потребление газа в Молдавии из-за роста тарифов, заявил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. Молдавия готовит иск против "Газпрома", обвиняя его в энергокризисе

Население Молдавии начало отопительный сезон с тарифом на природный газ в семь раз выше, чем год назад — 29,3 лея (1,5 доллара) по сравнению с 4,57 леями (23 цента).

"Высокие тарифы и снижение доходов населения вынуждают потребителей отказываться от природного газа. Нас самих эти тарифы не устраивают, потому что у нас потребление снижается даже в холодный период. Только в ноябре на уровне бытовых потребителей у нас падение потребления составляет 30%. Особенно в сельской местности, люди приспосабливаются к этим обстоятельствам и переходят на альтернативные виды топлива, дрова, уголь или просто меньше потребляют", – заявил Чебан в интервью онлайн-каналу RliveTV.

Глава "Молдовагаза" констатировал, что на данный момент нет предпосылок для снижения тарифа с нового года. "В условиях биржевых цен, которые сейчас составляют 1400-1700 долларов, это означает, что тариф будет 30 леев (1,55 доллара) за кубометр. Плюс финансовые отклонения, это будет тариф 33-35 леев (1,7-1,8 доллара)", – уточнил Чебан. Туши свет: Европа заживо хоронит свою энергетику

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами.

Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.