МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Цены на газовые фьючерсы в Европе в среду утром умеренно снижаются, находятся вблизи 1460 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE. Туши свет: Европа заживо хоронит свою энергетику

Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), открыли торги в минусе — у отметки 1479,2 доллара (-1,4%). По состоянию на 10.49 мск цена газа в Европе составляет 1461 доллар (-2,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены вторника — 1500,3 доллара за тысячу кубометров.

Цены на газ в регионе ощутимо выросли еще весной 2021 года, когда стоимость на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета показатель превысил 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Резкий рост цен продолжился и в 2022 году. В начале марта из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов газовые контракты с поставкой в следующем месяце достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.

Затем цены снизились и в апреле-мае были стабильны у 1000–1100 долларов, однако в июне вновь начали расти. В августе средняя цена газовых фьючерсов достигла 2450 долларов за тысячу кубометров, а стоимость на споте впервые превысила 3200 долларов.

Несмотря на текущее снижение с летних максимумов, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Такого устойчивого роста цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.