ПАРИЖ, 14 дек — ПРАЙМ. Низкие температуры увеличили спрос на газ в Нидерландах с начала декабря почти на треть, из-за этого страна вынуждена брать газ из хранилищ, сообщила нидерландская газотранспортная компания Gasunie. Туши свет: Европа заживо хоронит свою энергетику

Из-за похолодания в Нидерландах на этой неделе домохозяйства и предприятия стали потреблять больше газа.

"Потребление газа (в Нидерландах — ред.) с начала декабря увеличилось на 30%", — сообщила пресс-служба Gasunie изданию AD.

В нидерландской компании отметили, что вынуждены брать газ из хранилищ, но "резервы вполне справятся с возросшим использованием газа".

К середине октября Нидерланды заполнили свои газовые хранилища более чем на 93%. Однако, по данным Gasunie, этот уровень уже снизился более чем на 10%.