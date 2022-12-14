Нидерланды начали выкачивать газ из своих хранилищ
Голландская Gasunie начала брать газ из ПХГ из-за растущего спроса на фоне морозов
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ПАРИЖ, 14 дек — ПРАЙМ. Низкие температуры увеличили спрос на газ в Нидерландах с начала декабря почти на треть, из-за этого страна вынуждена брать газ из хранилищ, сообщила нидерландская газотранспортная компания Gasunie.
Из-за похолодания в Нидерландах на этой неделе домохозяйства и предприятия стали потреблять больше газа.
"Потребление газа (в Нидерландах — ред.) с начала декабря увеличилось на 30%", — сообщила пресс-служба Gasunie изданию AD.
В нидерландской компании отметили, что вынуждены брать газ из хранилищ, но "резервы вполне справятся с возросшим использованием газа".
К середине октября Нидерланды заполнили свои газовые хранилища более чем на 93%. Однако, по данным Gasunie, этот уровень уже снизился более чем на 10%.
https://1prime.ru/gas/20221214/839165684.html
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