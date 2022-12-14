ВАРШАВА, 14 дек — ПРАЙМ. Польский топливный концерн Orlen в следующем году получит два судна для перевозки сжиженного природного газа, сообщает компания. Финляндия продолжает импортировать СПГ из России, сообщил торпред

"Уже в следующем году Orlen Group будет иметь в своем исключительном распоряжении два судна для перевозки СПГ, построенных специально для ее нужд. К концу 2025 года количество таких газовозов увеличится до восьми единиц", — говорится в сообщении. Отмечается, что "собственный флот обеспечит группе Orlen эффективную транспортировку сжиженного природного газа в Польшу и укрепит позиции концерна на мировом рынке СПГ".

Orlen сообщает, что в Южной Корее, которая строит для Польши газовозы, состоялась церемония присвоения названий двум судам, заказанным PGNiG Supply & Trading, компанией, входящей в Orlen Group. Первое судно получило название "Лех Качиньский" (экс-президент Польши), второе – "Гражина Генсицкая" — экс-министр регионального развития в Польше. Оба погибли в авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля 2010 года.

"Для энергетической безопасности Польши ключевой (задачей — ред.) является диверсифицировать поставки нефти и природного газа, который мы уже на 100% ввозим из-за пределов РФ… Уже сейчас грузы сжиженного газа, поставляемого морем, покрывают почти 30% потребностей нашей страны. Обеспечение поставок СПГ — это не только контракты, но и собственный флот. Имея его в исключительном распоряжении, мы гарантируем стабильность поставок, но также укрепляем позиции концерна на мировом рынке сжиженного природного газа", — заявил председатель правления Orlen Даниэль Обайтек.

Оба корабля построены Hyundai Heavy Industries. Строительство каждого из них продолжалось около 18 месяцев. Orlen Group будет эксплуатировать газовозы в соответствии с долгосрочным чартерным соглашением, подписанным с норвежской компанией Knutsen OAS Shipping. Согласно договору, судовладелец будет отвечать за состав экипажа и техническое состояние кораблей. PGNiG Supply & Trading будет иметь полный торговый контроль над зафрахтованными газовозами.

Польский топливный концерн Orlen является крупнейшим польским предприятием нефтегазового сектора. Владеет четырьмя нефтеперерабатывающими заводами в Польше, Чехии и Литве общей мощностью переработки более 35 миллионов тонн в год. В состав Orlen также входят такие энергетические компании, как PGNiG и LOTOS.