МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Основными импортерами российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюзе являются Франция и Испания, которые за первые девять месяцев 2022 года приняли около 60% всех партий, пришедших в регион, заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Туши свет: Европа заживо хоронит свою энергетику

"За первые девять месяцев ЕС импортировал 12 миллионов тонн российского СПГ, почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основными импортерами являются Франция и Испания, которые получили около 60% всех партий на двоих", — сказал эксперт.

Ранее торгпред России в Финляндии Антон Логинов в интервью РИА Новости заявил, что Финляндия продолжает импортировать СПГ из России, с января по сентябрь его поставили на 75 миллионов евро.

Гривач напомнил, что Европа не вводила санкций против российского СПГ, но запретила поставки оборудования и предоставление услуг в этой сфере. "Отказаться от поставок СПГ для них сейчас означало бы усиление и так неслабого энергетического кризиса. Такое вот раздвоение личности", — заключил эксперт.

По оценкам Гривача, всего Россия за девять месяцев экспортировала примерно 25 миллионов тонн СПГ, рост в годовом выражении составил 6%. Основные поставки шли с Сахалина, Ямала и среднетоннажных проектов на Балтике. В этом году "Газпром" запустил новый СПГ-завод под Выборгом на 1,5 миллиона тонн в год, в следующем "Новатэк" с партнерами планирует ввести в строй первую линию проекта "Арктик СПГ 2" на 6,5 миллиона тонн в год, добавил эксперт.