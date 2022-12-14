ВЕНА, 14 дек — ПРАЙМ. Почти половину австрийского импорта газа составляет российский ресурс, снижение зависимости от "голубого топлива" из России до 20 процентов не соответствует действительности. Об этом заявил уходящий генеральный директор энергетического концерна Energie AG Вернер Штайнекер. В Австрии допустили опасный дефицит газа этой зимой

"Хотя зависимость от российского газа уменьшилась, но не с 80 до 20%, как хотят убедить нас некоторые федеральные политики… Скорее, до 40-50%", — прокомментировал предприниматель изданию OÖNachrichten словам канцлера Карла Нехаммера.

Он подчеркнул, что в экспорте российского "голубого топлива" "обходными путями" речь идет "на сто процентов" о "ложной маркировке".

Цены на энергоресурсы в Австрии в октябре сохранялись на высоком уровне, природный газ подорожал на 119 процентов по сравнении с аналогичным периодом прошлого года и на 5,6 процента к предыдущему месяцу.

Штайнекер добавил, что Вашингтон продолжит удерживать стоимость ресурса в регионе на высоком уровне на заключении контрактов на 20 лет по принципу "бери или плати". Он отметил, что США в данный момент зарабатывают на поставках дорогого СПГ, а также препятствуют сближению России и Европы.