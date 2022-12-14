БАКУ, 14 дек — ПРАЙМ. Транспортировка газа по магистральным газопроводам Азербайджана в январе-ноябре 2022 года выросла на 11% — до более 35 миллиардов кубометров газа, говорится в сообщении Госкомстата Азербайджана. Российский газ идет в Австрию "обходными путями", заявил глава Energie AG

"В январе-ноябре этого года по магистральным газопроводам в Азербайджане было транспортировано 35 147,6 млн. кубометров газа, что в годовом выражении больше на 11,1%. 53,8% транспортировки газа осуществлялось по Южно-Кавказскому трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум. По этому трубопроводу экспортируется газ, добытый на газоконденсатном месторождении "Шахдениз", — говорится в сообщении.

Договор о долевом распределении добычи с месторождения "Шахдениз" был подписан и ратифицирован в 1996 году. В проекте участвуют компании BP (оператор — 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), "Лукойл" (10%), NICO (10%) и TPAO (19%).