МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. "Газпром" экспортирует газ в Европу через Украину в подтвержденном оператором страны объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 42,4 миллиона кубометров на 15 декабря, на ГИС "Сохрановка" заявка вновь отклонена, сообщил журналистам пресс-секретарь российской компании Сергей Куприянов. Моравецкий сообщил, что ЕС не удалось согласовать потолок цен на газ

По словам представителя "Газпрома", компания осуществляет подачу российского "голубого топлива" для транзита в Европу через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 42,4 миллиона кубометров на 15 декабря.

Куприянов добавил, что Киев снова отклонил заявку на ГИС "Сохрановка".