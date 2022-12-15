МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Россия видит возможность продолжать свои СПГ-проекты, надо интенсифицировать их развитие, заявил первый замминистра энергетики Павел Сорокин.

"На сегодняшний день мы видим возможности продолжать наши СПГ-проекты, поэтому планы по развитию сегмента остаются. И более того, мы считаем, что они должны быть интенсифицированы, потому что это позволяет достичь практически любых точек мира и дает нам определенную дополнительную гибкость, и, самое главное, это дает нашей промышленности предсказуемый заказ на оборудование", — сказал он, выступая на пленарном заседании XX Юбилейного международного форума "Газ России 2022: Поворот на Восток".