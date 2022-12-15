РИМ, 15 дек — ПРАЙМ. Страны Евросоюза стараются установить "потолок" цен на газ на уровне 200 евро за МВт.ч (около двух тысяч евро за тысячу кубометров), однако разногласия в сообществе остаются, передает итальянское информационное агентство Ansa со ссылкой на источники. Моравецкий сообщил, что ЕС не удалось согласовать потолок цен на газ

По словам собеседников издания, Евросоюз может установить окончательный лимит стоимости "голубого топлива" 19 декабря по итогам встречи глав Минэнерго.

Европейская комиссия ранее предложила сформировать механизм корректировки газового рынка. Отмечается, что механизм автоматически запустится при превышении цены месячного фьючерса по индексу TTF 275 евро за МВт.ч в течение двух недель и при спреде между ценой TTF и глобальной ценой СПГ в 58 евро и больше в течение десяти торговых дней. При этом, ограничить цену на ресурс предлагалось на уровне 275 евро за мегаватт-час (около 95 кубометров).

Профильные министры стран Евросоюза не смогли согласовать решение по "потолку" в ходе заседаний 24 ноября и 13 декабря. Отмечается, что уровень в 200 евро за МВт.ч поддержали десять членов сообщества.