МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Восстановление канадских санкций в отношении турбин для "Северного потока" не отразится на ситуации с газопроводом ни сейчас, ни в перспективе, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Туши свет: Европа заживо хоронит свою энергетику

"Это не имеет никакого значения, и очень хорошо, что Россия не ввязалась в эти игры" — заявил он РИА Новости.

Брутер пояснил, что статус оборудования, которое Канада готовилась передать России, был неясен и непрозрачен, турбины могли в любой момент вновь оказаться под санкциями. В таких условиях Москва поступила правильно, отказавшись решать вопрос с восстановлением прокачки по "Северному потоку" до тех пор, пока все ограничения не будут отменены, отметил специалист.

По его словам, "Северный поток" не возобновит работу в ближайшее время. "Это можно было предугадать", — резюмировал он.

Ранее министерство иностранных дел, а также министерство природных ресурсов Канады сообщили, что Оттава восстанавливает ограничительные меры в отношении оборудования для российского трубопровода "Северный поток" из-за "изменившихся обстоятельств". СМИ назвали находящийся на согласовании в ЕС лимит цен на газ

Турбины ремонтировала компания Siemens Energy на заводе в Канаде, однако возврат агрегатов в Россию затруднялся в связи с действием санкций. По просьбе Германии, стремящейся к восстановлению поставок российского топлива, Оттава в июне отменила часть рестрикций.

Несмотря на это, прокачка газа по "Северному потоку" постепенно снижалась, а в августе была полностью приостановлена на неопределенный срок. В сентябре нитки газопровода в Балтийском море оказались повреждены в результате подводного взрыва, источник которого остается неизвестным. Магистраль получила масштабные разрушения.

Расследование инцидента продолжается до сих пор.