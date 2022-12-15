МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Испания хочет убедить Германию и Нидерланды согласиться на снижение "потолка цен" на газ, сообщает Europa Press со ссылкой на источники в правительстве южноевропейской страны. СМИ назвали находящийся на согласовании в ЕС лимит цен на газ

По данным издания, испанский премьер Педро Санчес собирается обсудить этот вопрос со своими коллегами Олафом Шольцем и Марком Рютте в ходе заседания в Брюсселе в четверг. Кроме того, Санчес намерен добиться поддержки динамического подхода, который поможет прекратить рост цен в Европе, добавляется в сообщении.

Европейская комиссия в прошлом месяце предложила запустить на временной основе механизм корректировки газового рынка для снижения его волатильности и сдерживания цен. Планировалось, что сделки по фьючерсам на газ не будут проводиться по цене выше 275 евро.

Данная инициатива обсуждалась профильными министрами ЕС в ноябре и декабре, однако странам так и не удалось достигнуть консенсуса.

По данным Politico, Германия скептически относится к ограничению цен на российский газ в Европе и опасается, что Москва в ответ может полностью прекратить поставки топлива.