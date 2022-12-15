МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Москва не принимала каких-либо решений о запуске исправной ветки газопровода "Северный поток", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Эксперт рассказал, как санкции Канады повлияют на "Северный поток"

По его словам, на работу магистрали в данный момент может повлиять только ремонт или возобновление прокачки по единственной уцелевшей ветке.

Ремонтные работы на трубе сейчас не проводятся, отметил представитель Кремля. "Никаких решений на этот счет не принималось", — добавил он.

Ранее стало известно, что Канада восстановила санкции в отношении турбин для "Северного потока", отмененные в июне для того, чтобы оборудование могло вернуться в РФ.

Песков отметил, что такое решение ударит в первую очередь по потребителям в Европе, а не по России.

Прокачка газа по "Северному потоку" была полностью приостановлена в августе в связи с техническими неисправностями. В сентябре на нитках газопровода в Балтийском море произошел взрыв, повлекший масштабные разрушения. Расследование инцидента все еще продолжается, России о его итогах ничего неизвестно, добавил представитель Кремля.