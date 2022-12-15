МИНСК, 15 дек — ПРАЙМ. Глава минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич и белорусский посол в России Дмитрий Крутой обсудили с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером сотрудничество в газовой сфере, сообщила в четверг пресс-служба министерства. В "Газпроме" назвали объем поставок газа в Европу через Украину в четверг

"Рабочая встреча министра энергетики Виктора Каранкевича и чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрия Крутого с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером прошла в Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в газовой сфере". Подробности встречи не приводятся.

В свою очередь в Telegram-канале белорусского посольства в РФ сообщается, что на встрече обсуждены вопросы в области поставок российского газа.

В октябре Каранкевич говорил, что в части реализации союзной белорусско-российской программы по созданию объединенного рынка природного газа с российской стороной ведется активное обсуждение цены на газ для Белоруссии на 2023 год, а также принципов формирования рынка.