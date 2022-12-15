Миллер и глава Минэнерго Белоруссии обсудили сотрудничество в газовой сфере
Глава Минэнерго Белоруссии обсудил с главой "Газпрома" Миллером сотрудничество в газовой сфере
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МИНСК, 15 дек — ПРАЙМ. Глава минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич и белорусский посол в России Дмитрий Крутой обсудили с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером сотрудничество в газовой сфере, сообщила в четверг пресс-служба министерства.
"Рабочая встреча министра энергетики Виктора Каранкевича и чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрия Крутого с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером прошла в Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении.
Отмечается, что "обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в газовой сфере". Подробности встречи не приводятся.
В свою очередь в Telegram-канале белорусского посольства в РФ сообщается, что на встрече обсуждены вопросы в области поставок российского газа.
В октябре Каранкевич говорил, что в части реализации союзной белорусско-российской программы по созданию объединенного рынка природного газа с российской стороной ведется активное обсуждение цены на газ для Белоруссии на 2023 год, а также принципов формирования рынка.
https://1prime.ru/gas/20221215/839183321.html
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