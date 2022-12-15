БРЮССЕЛЬ, 15 дек — ПРАЙМ. Введение ограничения стоимости российского газа в Евросоюзе не должно привести к снижению импорта ресурса, регион нужно обеспечить достаточным объемом сырья по доступной цене. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер. В Минэнерго рассказал о последствиях лимита цен на нефть и газ

"Я могу разъяснить вам австрийскую позицию. Во-первых, необходимо, чтобы достаточное количество газа было доступно, это значит, что предложение не должно сократиться. Второй компонент — он должен быть доступен по цене", — сказал он в кулуарах саммита ЕС.

Нехаммер добавил, что Австрия и Германия хотят ввести систему гарантий, чтобы убедиться, что предложение "голубого топлива" в Европе не снизится из-за "потолка".