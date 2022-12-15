МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. "Газпром" планирует в долгосрочной перспективе увеличивать свое экспортное присутствие в области поставок газа в Китай, сообщил замглавы департамента — начальник управления "Газпрома" Кирил Полоус. "Газпром" установил рекорд суточных поставок по "Силе Сибири" 9 декабря

По его словам, потребление газа в КНР по итогам 2022 года прогнозируется на уровне 375 миллиардов кубометров при собственной добыче 220 миллиардов. К 2040 году ожидается рост обоих показателей: потребления — до уровня 700 миллиардов кубометров, а производства — до 370 миллиардов. "Если спрос на газ в Европе продолжит падение, то в ближайшее время годовое потребление газа в Китае окажется больше, чем в ЕС", — отметил представитель "Газпрома".

"В долгосрочной перспективе мы ожидаем увеличения экспортной ниши для поставок газа в КНР и планируем продолжить работу по ее заполнению", — сказал он, выступая на пленарном заседании XX Юбилейного международного форума "Газ России 2022: Поворот на Восток".

"В ближайшие два десятилетия импортный потенциал КНР увеличится более чем в 2 раза, до 330 миллиардов кубометров", — привел оценку Полоус. Он заметил, что снижению импортозависимости Китая могла бы способствовать разработка в стране сланцевых месторождений, но в последние годы в этом секторе наблюдается замедление темпов роста производства.