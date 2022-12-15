КИШИНЕВ, 15 дек — ПРАЙМ. Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан призвал потребителей в Молдавии не затягивать с платой за потребленный газ, отметив, что долг в этом году превышает 45 миллионов долларов. Цены на газ в Европе растут на прогнозах холодной погоды

"По состоянию на 11 декабря 2022 года подлежащая к оплате сумма потребителей за поставки газа в текущем году составила 1,063 миллиарда леев (45,189 миллиона долларов за с января по октябрь)… "Молдовагаз" просит оплатить текущее потребление газа в установленные сроки", — написал Чебан в своем телеграм-канале.

Глава компании отметил, что уровень оплаты конечными потребителями с января по октябрь составил 10,591 миллиарда леев (более 548 миллионов долларов).

Население Молдавии начало отопительный сезон с тарифом на природный газ в семь раз выше, чем год назад — 29,3 лея (1,5 доллара) по сравнению с 4,57 леями (23 цента).

Ранее Чебан констатировал, что на данный момент в Молдавии нет предпосылок для снижения тарифа. По его словам, в условиях биржевых цен, которые сейчас составляют 1400-1700 долларов, это означает, что тариф будет 30 леев (1,55 доллара) за кубометр, а с учетом финансовых отклонений компании тариф может вырасти до 35 леев (1,7-1,8 доллара). В Минэнерго рассказал о последствиях лимита цен на нефть и газ

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами.

Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.