БУДАПЕШТ, 15 дек — ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что, если Венгрии придется менять контракты с "Газпромом" при введении "потолка" цен на газ, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. МИД Венгрии исключил отказ от российской нефти

"Если в понедельник на совете министров энергетики ЕС вынесут решение ввести потолок цен на газ, то, по всей вероятности, нам надо будет изменить наш долгосрочный договор о покупке газа", — отметил он.

По словам главы ведомства, это будет необходимо из-за нового механизма расчета биржевой цены на "голубое топливо".

Он напомнил, что в понедельник созвонился с вице-премьером России Александром Новаком и тот допустил изменение при необходимости долгосрочных венгерско-российских контрактов на покупку газа из-за введения ограничения стоимости ресурса.