БУДАПЕШТ, 15 дек — ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что, если Венгрии придется менять контракты с "Газпромом" при введении "потолка" цен на газ, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
"Если в понедельник на совете министров энергетики ЕС вынесут решение ввести потолок цен на газ, то, по всей вероятности, нам надо будет изменить наш долгосрочный договор о покупке газа", — отметил он.
По словам главы ведомства, это будет необходимо из-за нового механизма расчета биржевой цены на "голубое топливо".
Он напомнил, что в понедельник созвонился с вице-премьером России Александром Новаком и тот допустил изменение при необходимости долгосрочных венгерско-российских контрактов на покупку газа из-за введения ограничения стоимости ресурса.
https://1prime.ru/gas/20221215/839184495.html
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