МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. "Газпром" 14 декабря обновил исторический рекорд поставок газа в Китай за сутки по "Силе Сибири", заявили в пресс-службе компании. "Газпром" сократил добычу газа с начала года

"14 декабря "Газпром" обновил исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", — говорится в релизе.

Подчеркивается, что поставки превысили объем по контрактным обязательствам на 16,5 процента.

"Газпром" ранее решил пойти на встречу китайской стороне, увеличив суточный экспорт "Голубого топлива".

В компании напомнили, что предыдущий рекорд был достигнут 9 декабря.