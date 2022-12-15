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"Газпром" вновь обновил рекорд по поставкам газа в Китай
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"Газпром" 14 декабря обновил исторический рекорд поставок газа в Китай за сутки по "Силе Сибири", заявили в пресс-службе компании. "14 декабря "Газпром" обновил исторический... ПРАЙМ, 15.12.2022
энергетика, новости, газ, газпром, сила сибири, китай
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. "Газпром" 14 декабря обновил исторический рекорд поставок газа в Китай за сутки по "Силе Сибири", заявили в пресс-службе компании.
"14 декабря "Газпром" обновил исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", — говорится в релизе.
Подчеркивается, что поставки превысили объем по контрактным обязательствам на 16,5 процента.
"Газпром" ранее решил пойти на встречу китайской стороне, увеличив суточный экспорт "Голубого топлива".
В компании напомнили, что предыдущий рекорд был достигнут 9 декабря.