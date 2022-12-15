МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Россия будет развивать портовые и трубопроводные системы в Азии, намерена увеличить поставки газа на восток к 2030 году до 88 миллиардов кубометров, заявил президент РФ Владимир Путин. Российский газ идет в Австрию "обходными путями", заявил глава Energie AG

"Важным шагом для снижения влияния санкций и других враждебных действий против России станет развитие портовой и трубопроводной инфраструктуры в южном и восточном направлении, в том числе будем наращивать экспорт природного газа. Реализация таких проектов, как Ковыктинское месторождение, "Сила Сибири 2", "Дальневосточный маршрут" позволит уже к 2025 году увеличить поставки газа на Восток до 48 миллиардов кубометров, а к 2030 — до 88 миллиардов", — сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По его словам, фактически — это более 60% поставок газа на Запад в прошлом году.