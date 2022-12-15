БЕРЛИН, 15 дек — ПРАЙМ. Жители Германии на прошлой неделе сэкономили мало газа, считает глава Федерального сетевого агентства страны Клаус Мюллер. Шольц анонсировал открытие первого в Германии плавучего СПГ-терминала

"На 49-й неделе (с 5 по 11 декабря — ред.) снова было сэкономлено слишком мало газа", — отметил он в Twitter.

По словам Мюллера, промышленность сэкономила на семь процентов меньше по сравнению с обычным показателем расхода, а домашние хозяйства и коммерция — три процента. Итоговая экономия составила всего пять процентов, что на восемь процентов ниже показателя предыдущей недели, сказал глава регулятора.

Он указал, что причинами минимальной экономии газа являются зима и выработка электроэнергии на "голубом топливе".

Ранее регулятор сообщал, что потребители в стране должны снизить потребление газа на 20 процентов или более во избежание дефицита энергоносителя в Германии зимой.