ПРОГРЕСС В ЗАПОЛНЕНИИ ХРАНИЛИЩ ГАЗА В ЕС ДАЕТ ОСНОВАНИЯ ПРЕДПОЛАГАТЬ, ЧТО ЭТОГО ТОПЛИВА БУДЕТ ДОСТАТОЧНО ПРЕДСТОЯЩЕЙ ЗИМОЙ — ЕЦБ

ЕЦБ В СВОЁМ ПРОГНОЗЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ СОХРАНЕНИЕ ПОСТАВОК ГАЗА ИЗ РФ В ЕС В 2023 ГОДУ НА ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ — РЕЛИЗ

ЕЦБ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ДЕФИЦИТА ГАЗА В ЕС ЗИМОЙ 2023-2024 ГОДОВ — ПРОГНОЗ


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