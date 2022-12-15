2022-12-15T18:00:00+03:00
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2022
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ЕЦБ оценил прогресс в заполнении хранилищ газа в ЕС
Газ
Новости
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ПРОГРЕСС В ЗАПОЛНЕНИИ ХРАНИЛИЩ ГАЗА В ЕС ДАЕТ ОСНОВАНИЯ ПРЕДПОЛАГАТЬ, ЧТО ЭТОГО ТОПЛИВА БУДЕТ ДОСТАТОЧНО ПРЕДСТОЯЩЕЙ ЗИМОЙ — ЕЦБ ЕЦБ В СВОЁМ ПРОГНОЗЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ СОХРАНЕНИЕ... ПРАЙМ, 15.12.2022
энергетика, новости, газ, европа, ецб, пхг, топливо
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ПРОГРЕСС В ЗАПОЛНЕНИИ ХРАНИЛИЩ ГАЗА В ЕС ДАЕТ ОСНОВАНИЯ ПРЕДПОЛАГАТЬ, ЧТО ЭТОГО ТОПЛИВА БУДЕТ ДОСТАТОЧНО ПРЕДСТОЯЩЕЙ ЗИМОЙ — ЕЦБ
ЕЦБ В СВОЁМ ПРОГНОЗЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ СОХРАНЕНИЕ ПОСТАВОК ГАЗА ИЗ РФ В ЕС В 2023 ГОДУ НА ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ — РЕЛИЗ
ЕЦБ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ДЕФИЦИТА ГАЗА В ЕС ЗИМОЙ 2023-2024 ГОДОВ — ПРОГНОЗ
Новость дополняется