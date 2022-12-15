МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Цены на газовые фьючерсы в Европе по итогам торгов четверга выросли на 2,6%, почти до 1486 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE. Цены на газ в Европе растут на прогнозах холодной погоды

Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), открыли торги снижением на 1,1%, на уровне 1 432 доллара, что стало ценовым минимумом. Затем котировки перешли к умеренному росту. Максимум торгов составил 1501,7 доллара (+3,7%), а цена закрытия — 1485,9 доллара (+2,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены среды — 1 448,2 доллара за тысячу кубометров.

Цены на газ в регионе ощутимо выросли еще весной 2021 года, когда стоимость на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета показатель превысил 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Резкий рост цен продолжился и в 2022 году. В начале марта из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов газовые контракты с поставкой в следующем месяце достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.

Затем цены снизились и в апреле-мае были стабильны у 1000–1100 долларов, однако в июне вновь начали расти. В августе средняя цена газовых фьючерсов достигла 2450 долларов за тысячу кубометров, а стоимость на споте впервые превысила 3200 долларов.

Несмотря на текущее снижение с летних максимумов, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Такого устойчивого роста цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.