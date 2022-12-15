БРЮССЕЛЬ, 15 дек — ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза призвали министров своих стран договориться в ближайший понедельник о лимите цен на газ в рамках механизма коррекции рынка, говорится в заключениях по энергетике и экономике саммита глав государств ЕС. Евросоюз ищет деньги для "потолка" цен на газ, сообщили в Польше

"Европейский совет… призывает Совет завершить 19 декабря 2022 году свою работу над… постановлением Совета, создающим механизм коррекции рынка", — говорится в документе.

В понедельник, 19 декабря, пройдёт заседание министров энергетики ЕС, на котором будет вновь обсуждаться этот механизм, предполагающий ограничение скачков цен на газ.