Лидеры ЕС призвали министров договориться о лимите цен на газ
Лидеры стран ЕС призвали министров договориться о лимите цен на газ в понедельник
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек — ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза призвали министров своих стран договориться в ближайший понедельник о лимите цен на газ в рамках механизма коррекции рынка, говорится в заключениях по энергетике и экономике саммита глав государств ЕС.
"Европейский совет… призывает Совет завершить 19 декабря 2022 году свою работу над… постановлением Совета, создающим механизм коррекции рынка", — говорится в документе.
В понедельник, 19 декабря, пройдёт заседание министров энергетики ЕС, на котором будет вновь обсуждаться этот механизм, предполагающий ограничение скачков цен на газ.
https://1prime.ru/gas/20221215/839191311.html
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