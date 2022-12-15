С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек — ПРАЙМ. "Современные технологии газовых турбин" (СТГТ, 65% принадлежит "Интер РАО") не исключает увеличения в 2023 году количества обслуживаемых сервисных контрактов после ухода Siemens c российского рынка, сообщил гендиректор предприятия Александр Лебедев. Siemens отчитался о продаже все своих активов в Росиии

В октябре "Интер РАО" выкупило доли Siemens в СТГТ, которое осуществляет сервис и производство газовых турбин SGT5-2000E мощностью 187 МВт, а также сервисное обслуживание газовых турбин SGT5-4000F мощностью 329 МВт.

"Пока такой вот ясной тенденции (на увеличение числа заказов на сервис из-за ухода Siemens – ред.) нет. По количеству, думаю, что увеличится на будущий год и дальше. В частности, наверное, и с "Интер РАО" у нас будут новые контракты",- сказал Лебедев журналистам.

По его словам, в этом году сервисных контрактов у предприятия больше 20. "Они долгосрочные", — пояснил он, отказавшись комментировать финансовые подробности.

По словам Лебедева, сейчас в РФ насчитывается порядка 100 турбин мощностью от 60 до 300 МВт, "не говоря уж о маленьких, которых сотни". "Вот возьмём эти 100 турбин, надо поддерживать их работоспособность, поэтому на первом месте сейчас стоит сервис",- пояснил он.

Кроме того, по словам Лебедева, СТГТ рассматривает вариант кооперации с другими российскими энергомашиностроительными предприятиями при локализации производства газовых турбин в РФ.

Речь, в частности, идёт о "Силмаше" и "Русских газовых турбинах" (РГТ).

"Силовые машины" развивают проект инновационной газовой турбины и строят сейчас литейное производство, где делают отливки турбинных лопаток — ключевого элемента горячего тракта газовой турбины. Если у них всё это получается, то (у СТГТ — ред.) будет кооперация с ними",- пояснил Лебедев.

Он также не исключил сотрудничества с "Русскими газовыми турбинами" в части взаимного размещения заказов на площадках предприятий.

"Да, мы смотрим, каким образом полезно использовать их возможности для нас и наши возможности для них", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о перспективах взаимодействия с РГТ.

Он пояснил, что предприятия уже составляли перечень операций, которые они могли бы делать друг для друга. "Но у них предприятие больше сборочное. Поэтому больше (смотрели — ред.), что мы можем делать для них", — пояснил Левичев.

По его словам, у РГТ в Калуге есть сервисный центр, который для СТГТ может быть полезным в плане "обслуживания больших элементов камер сгорания".

Он заметил, что это пока предварительные планы, в дальнейшем все будет зависеть от наличия конкретных заказов.

Одновременно с планами кооперации СТГТ также прорабатывает варианты параллельного импорта. "Это приобретение пока за границей с развитием здесь. Задача наша как была, так и остаётся — это локализация производства газовой турбины хотя бы в классе мощности 200 МВт Е-класса", — сообщил он.

Кроме того, СТГТ не исключает возможности работы в дальнейшем над газовой турбиной Н-100 мощностью 118 МВт, производимой по лицензии японской Mitsubishi Hitachi Power Systems. "У нас есть лицензия Mitsubishi h-100. Она принадлежит нам, она не отозвана. Не теряем надежды как-то применить эту лицензию", — сказал Лебедев.

СТГТ, расположенное в Ленинградской области, осуществляет сервис и производство газовых турбин SGT5-2000E мощностью 187 МВт, а также сервисное обслуживание газовых турбин SGT5-4000F мощностью 329 МВт.

Также СТГТ не исключают возвращения в будущем к производству на своей площадке оборудования для возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сообщил Лебедев.

По его словам, у компании есть компетенции по сборке и испытанию оборудования для ВИЭ, но дальнейшие шаги в этом направлении будут зависеть от объема возможных будущих заказов.

"Сейчас уже на фоне того, что мы вкатываемся в газотурбинное производство, пристроиться с ветряками не получится. Нужны шаги для расширения производства", — сказал он журналистам, пояснив, что компания не закрывает для себя планов в этом направлении "если будет программа и будет понятно, что закажут не один".

Ранее СТГТ по заказу "Сименс Гамеса" произвело оборудование для 26 ветроэнергетических установок. Позднее Siemens объявила об уходе с российского рынка, а ее долю в СТГТ выкупила компания "Интер РАО".