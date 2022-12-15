БРЮССЕЛЬ, 15 дек — ПРАЙМ. Евросоюзу необходимо активизировать переговоры с "надежными партнерами" для заключения долгосрочных контрактов на поставки газа, говорится в заключениях по энергетике и экономике саммита ЕС. Лидеры ЕС призвали министров договориться о лимите цен на газ

"Работа должна продолжиться по следующим направлениям… ускорение дискуссий с надежными партнерами для обеспечения поставок газа с учетом зимы 2023-2024 годов с целью заключения долгосрочных контрактов", — говорится в документе.