ЕС намерен ускорить переговоры о долгосрочных газовых контрактах
ЕС намерен ускорить переговоры с "надежными партнерами" о долгосрочных газовых контрактах
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек — ПРАЙМ. Евросоюзу необходимо активизировать переговоры с "надежными партнерами" для заключения долгосрочных контрактов на поставки газа, говорится в заключениях по энергетике и экономике саммита ЕС.
"Работа должна продолжиться по следующим направлениям… ускорение дискуссий с надежными партнерами для обеспечения поставок газа с учетом зимы 2023-2024 годов с целью заключения долгосрочных контрактов", — говорится в документе.
https://1prime.ru/gas/20221215/839191435.html
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