БРЮССЕЛЬ, 15 дек — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) в своём новом прогнозе закладывает среднюю оптовую цену газа в еврозоне на 2023 год на уровне 124 евро за мегаватт-час (около 1270 евро за тысячу кубометров при паритете евро и доллара) против 123 евро в 2022 году. ЕЦБ спрогнозировал цену нефти Brent в 86 долларов за баррель

"Кривая фьючерсов на цену газа по голландскому TTF остается повышенной на уровне 124 евро за МВт.ч в течение 2023 года", — говорится в декабрьском макроэкономическом прогнозе регулятора по еврозоне.

Такую же оценку стоимости этого топлива на следующий год регулятор приводит в таблице к прогнозу. В ней также указывается, что цена за текущий год составит 123 евро, за 2024 год — 98 евро, а за 2025 год — до 69 евро.

Это технические предположения для макроэкономического прогноза, уточняется в документе.

По сравнению с предыдущим, сентябрьским прогнозом, регулятор резко сократил свои оценки стоимости "голубого топлива": со 168 евро на текущий год, с 235 евро — на следующий год и с 165 евро на 2024 год. Оценки на 2025 год в сентябре не было.