МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что в ближайший понедельник страны ЕС смогут достичь финального решения по введению лимита цен на газ. В Кремле рассказали о дате публикации указа по ответу на "потолок"

Он напомнил, что страны ЕС в течение долгого времени обсуждают возможности совместного решения проблемы высоких цен на энергию.

"Это очень сложная тема с техническими особенностями. Нужно найти способ, при котором высокие цены на энергоносители снизятся, не поставив при этом под угрозу надежность поставок и финансовую стабильность. Эта цель стоит перед всеми, кто приехал сегодня сюда", — сказал Шольц журналистам по итогам саммита ЕС, который состоялся в четверг в Брюсселе.

"И поэтому то, что мы называем механизмом коррекции рынка, а другие называют его "лимитом цен на газ", должно быть направлено на предотвращение спекуляций и против поддержки несправедливо высоких цен", — добавил канцлер. В этой связи, по его словам, нужен четкий и безопасный для всех механизм.

"Мы заметно подвинулись в этом. И теперь поручили министрам энергетики достичь окончательного соглашения в ближайший понедельник. Я очень уверен, что тогда будет достигнуто окончательное соглашение", — заключил Шольц.

В четверг лидеры Евросоюза призвали министров своих стран договориться в ближайший понедельник о лимите цен на газ в рамках механизма коррекции рынка, об этом говорилось в заключениях по энергетике и экономике саммита ЕС.

В понедельник, 19 декабря, пройдет заседание министров энергетики ЕС, на котором будет вновь обсуждаться этот механизм, предполагающий ограничение скачков цен на газ.