МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис уверен, что министры энергетики стран ЕС договорятся 19 декабря о максимальной цене на природный газ, и решение будет соответствовать надеждам Греции. Об этом Мицотакис заявил журналистам после саммита Евросоюза. В Греции пообещали Европе помочь обрести независимость от российского газа

"Я уверен, что на этот раз министры энергетики найдут решение, так как мы достаточно близко подошли на переговорах. Очень жаль, что нам понадобилось столько месяцев, чтобы прийти к само собой разумеющемуся решению ограничить уровень цен на природный газ. … Но на этот раз я очень оптимистичен — и мандат, который мы дали нашим министрам, очень ясен — что 19 декабря мы примем решение, которое будет соответствовать стремлениям Греции", — сказал Мицотакис.

"Сейчас есть общее понимание того, что мы не можем завершить год и снова перенести этот вопрос на будущее", — добавил он.

Еврокомиссия 22 ноября предложила создать временный механизм корректировки рынка газа, чтобы снизить его волатильность и защитить граждан и предпринимателей ЕС от резких скачков цен на это топливо. ЕК предположила, что механизм может запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубов газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.

Министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас 24 ноября заявил, что считает реалистичным потолок цен на газ между 150 и 200 евро за МВт.ч (1600-2100 долларов за тысячу кубометров). По его словам, потолок в 275 евро не является актуальным.

Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

На пресс-конференции журналисты спросили премьера Греции об отношении к принятому в США закону о снижении инфляции (IRA) и ожидается ли какой-либо ответ на него.

Мицотакис сказал, что этот закон на самом деле является крупной государственной поддержкой США чистых технологий и компаний, которые их разрабатывают.

"И, я думаю, в Европейском совете есть понимание — я также отстаивал эту точку зрения — что мы не можем стоять на месте и видеть, как многие европейские компании переезжают в Соединенные Штаты только потому, что у них есть возможность предоставить более благоприятные стимулы, чем мы можем в Европе", — сказал он.

По его словам, в распоряжении ЕС есть инструменты, но необходимо еще больше укрепить европейский финансовый пакет, чтобы поддержать европейскую промышленность и европейские производственные предприятия.

"Мы дали поручение Комиссии очень скоро, в конце января, выступить с конкретными предложениями. Я думаю, что в феврале у нас может быть внеочередной Европейский совет, потому что мы не можем терять время. Компании видят, сравнивают конкурентоспособность Европы с конкурентоспособностью Соединенных Штатов, и, если мы не будем действовать быстро, я боюсь, что мы столкнемся с проблемой европейской деиндустриализации. Это касается не только Греции, это касается Европы в целом", — сказал премьер.

Он полагает, что можно ослабить правила государственной помощи.

"Это, однако, благоприятствует в первую очередь самым богатым странам. Не все страны имеют одинаковые возможности для поддержки своей промышленности, поэтому я буду и впредь настаивать на том, что мы должны усилить реакцию Европы. Скажу очень просто: давайте выложим на стол больше европейских денег", — заявил он.

Закон, подписанный президентом США в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.

В ЕС назвали этот акт дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что не исключает введения ответных мер, если США не пересмотрят меры поддержки бизнеса, прописанные в законе о сокращении инфляции.