МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Евросоюз не планирует вводить ограничение цены на российский газ в ближайшем будущем и даже не обсуждает этот вопрос, сообщил РИА Новости источник в Брюсселе. Цены на газ в США выросли на фоне роста СПГ-экспорта

"По поводу эмбарго на импорт российского газа в том же формате, что и нефтяное эмбарго, которое ЕС ввел в рамках своих мер против России, речи не идет", — заявил источник.

Хотя отдельные страны-члены обсуждают вопрос о введении ограничения на цены на импорт российского газа, на уровне ЕС такие разговоры не ведутся, сообщил собеседник агентства.

"У Еврокомиссии нет намерения настаивать на принятии такого решения в ближайшем будущем, на данном этапе эти переговоры носят лишь зондирующий характер", — добавил он.