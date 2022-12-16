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В Евросоюзе прокомментировали вопрос ограничения цены на российский газ
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Евросоюз не планирует вводить ограничение цены на российский газ в ближайшем будущем и даже не обсуждает этот вопрос, сообщил РИА Новости источник в Брюсселе. "По поводу эмбарго... ПРАЙМ, 16.12.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Евросоюз не планирует вводить ограничение цены на российский газ в ближайшем будущем и даже не обсуждает этот вопрос, сообщил РИА Новости источник в Брюсселе.
"По поводу эмбарго на импорт российского газа в том же формате, что и нефтяное эмбарго, которое ЕС ввел в рамках своих мер против России, речи не идет", — заявил источник.
Хотя отдельные страны-члены обсуждают вопрос о введении ограничения на цены на импорт российского газа, на уровне ЕС такие разговоры не ведутся, сообщил собеседник агентства.
"У Еврокомиссии нет намерения настаивать на принятии такого решения в ближайшем будущем, на данном этапе эти переговоры носят лишь зондирующий характер", — добавил он.