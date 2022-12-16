МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Переговоры по газовому союзу России с Узбекистаном и Казахстаном продолжаются, интерпретациям СМИ о ходе дискуссий доверять не стоит, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин. Россия создаст газовый союз в пику нефтяному эмбарго Запада

По его словам, в Москве обратили внимание на то как в "медийном пространстве появляются цитаты наших партнеров по переговорам, вырванные из контекста".

"…Узбекистана особенно, на этом акцент делается. И на этом основании делается вывод, что наши коллеги из Узбекистана как-то не принимают это дело. И это при том понимании, что сейчас как раз идут переговоры, они не завершены. Могут быть какие-то суждения, реплика, брошенная "на ногах". На этом основании (СМИ — ред.) такого рода выводы делают, что страны не принимают (проект — ред.). Как минимум, сейчас идет процесс изучения этого предложения, этого подхода", — сказал Сентюрин.

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Кремле в конце ноября обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.

Идея "тройственного союза" на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, пояснял журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. У России, Казахстана и Узбекистана большой потенциал сотрудничества в газовой сфере, в том числе по поставкам газа и его переработке, отмечал вице-премьер РФ Александр Новак.

Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов ранее в декабре в видеообращении для СМИ заявил, что Узбекистан намерен импортировать газ и электроэнергию из соседних стран на основе коммерческих контрактов, а не через какой-то альянс или союз. В минэнерго Казахстана заявляли, что в трехстороннем формате вопрос газового союза не обсуждался: страны обсуждают технические возможности газотранспортных систем. При этом сотрудничество в газовой сфере требует согласования всех трех сторон, заметил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

Проект создания "газового союза" России, Казахстана и Узбекистана требует изучения специалистами до принятия решения на государственном уровне, в том числе должны быть оценены санкционные риски, заявлял заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.