МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. "Газпром" экспортирует газ в Европу через Украину в подтвержденном оператором страны объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 41,4 миллиона кубометров на 16 декабря, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена, сообщил пресс-секретарь российской компании Сергей Куприянов.
По его словам, "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 41,4 миллиона кубометров на 16 декабря.
Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена, добавил Куприянов.
https://1prime.ru/gas/20221216/839196821.html
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