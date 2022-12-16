МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. "Газпром" экспортирует газ в Европу через Украину в подтвержденном оператором страны объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 41,4 миллиона кубометров на 16 декабря, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена, сообщил пресс-секретарь российской компании Сергей Куприянов. В МИД сообщили о продолжении переговоров по газовому союзу

По его словам, "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 41,4 миллиона кубометров на 16 декабря.

Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена, добавил Куприянов.