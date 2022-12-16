МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Американский оператор срочного рынка Intercontinental Exchange (ICE), владеющий газовым хабом TTF в Нидерландах, заявил о возможной нежизнеспособности организации из-за введения потолка цен на газ. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на разосланную дипломатам Евросоюза (ЕС) служебную записку. В Евросоюзе прокомментировали вопрос ограничения цены на российский газ

"ICE как оператор рынка в случае согласования механизма несет ответственность за рассмотрение всех вопросов, вплоть до того, является ли действующий рынок в Нидерландах жизнеспособным", — отмечается в материале.

В компании также добавили, что ограничение цен на газ при текущих условиях не дает возможности протестировать возможные последствия и не дает понять, какие риски будут из-за потолка цен.

Один из дипломатов указал на то, что представители нескольких стран обеспокоились предупреждением со стороны ICE. Однако некоторые политики почитали, что министры энергетики стран ЕС смогут решить этот вопрос уже 19 декабря.