МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Сербия планирует построить соединительный газопровод с Северной Македонией за 80 миллионов евро, заявила в интервью агентству Блумберг глава минэнерго страны Дубравка Джедович Негре. Туши свет: Европа заживо хоронит свою энергетику

По ее словам, строительство соединительного газопровода с Северной Македонией находится на стадии подготовки. Помимо этого Сербия рассматривает также возможность строительства соединительного газопровода с Албанией, однако этот вариант зависит от прогресса соседней страны в разработке запланированного СПГ-терминала на побережье Адриатического моря, добавила министр.

По мнению Джедович Негре, такие шаги помогут Сербии стать более независимой от российского газа.

"Нам не хватает собственных ресурсов, по крайней мере, что касается газа, но для нас важно все, что может снизить зависимость от России в газовом сегменте", — заявила она.

В текущий момент Россия является единственным поставщиком природного газа в Сербию.