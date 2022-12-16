Лукашенко возмутился срывом сроков программы единого с Россией рынка газа
Лукашенко возмутился срывом сроков программы по формированию единого рынка газа с Россией
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МИНСК, 16 дек — ПРАЙМ. Необходимо выявить ответственных за срыв сроков программы по созданию российско-белорусского газового рынка, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Напомню, союзной программой по формированию объединенного рынка газа предусмотрены конкретные мероприятия и сроки, которые, к сожалению, по-моему, не реализованы. Они просто сорваны. Кто несет за это ответственность и как будем исправлять ситуацию?" — сказал он в ходе совещания по вопросам двустороннего сотрудничества.
По словам белорусского лидера, в первую очередь нужно рассматривать вопросы ценообразования на энергоресурс, от которого зависит конкурентоспособность экономики страны. Лукашенко отметил важность установления равных цен на сырье в России и Белоруссии, чтобы "создать равные условия для работы субъектов хозяйствования".
https://1prime.ru/gas/20221216/839199896.html
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