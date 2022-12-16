МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Читателей Die Welt пришли в ярость от заявления Европейского союза о желании ввести потолок цен на газ, даже если немецкие власти не поддержат инициативу. Германии предрекли "кромешный мрак" из-за новых санкций против России

На понедельник министры энергетики Евросоюза запланировали проработку деталей и принятие решения по этому вопросу.

Читатели издания уверены, что после введения потолка цен на газ проблемы в экономике и энергетическом секторе только усугубятся. Они также считают, что главы Евросоюза лишь наживаются на страданиях своих граждан.

"Хорошо, что мы теперь зависим от США, которые высосут из ЕС все соки", — с иронией заявил юзер max j.

"С восьмым пакетом ЕС открыл ящик Пандоры. Граждане заплатят за это холодом и горькой нищетой, когда большая часть индустрии покинет Европу", — отметил George B.

"Цены на газ стали в семь раз дороже, мне кажется, что уже достаточно. Они зарабатывают миллионы и миллиарды за счет людей", — написала Diana. СМИ: Китай показал США "желтую карточку"

"Если они так продолжат, то на флаг ЕС можно будет добавить серп и молот, предпочтительно в центре. Мы заплатим сполна за этот социалистический путь. Этот потолок цен — катастрофа. Рынок обязательно нанесет ответный удар, и газ будет поставляться в другое место. Но что еще можно ожидать от ЕС? Он все больше напоминает огромное социалистическое государство и воспринимает себя слишком серьезно. Общественные долги, потолок цен, коррупция…", — предрек юзер Alexander Z.

"Если Урсула рада этому, значит, это дорого, не эффективно и безрезультативно", — подытожил читатель The Observer.

Еврокомиссия 22 ноября предложила создать временный механизм корректировки рынка газа, чтобы снизить его волатильность и защитить граждан и предпринимателей ЕС от резких скачков цен на это топливо. ЕК предположила, что механизм может запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубов газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение десяти торговых дней подряд. Когда механизм начнет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.