КИШИНЕВ, 16 дек — ПРАЙМ. Молдавия надеется наладить более тесное сотрудничество с Хорватией в области энергетики, чтобы иметь в будущем возможность импорта газа, заявил вице-премьер, глава МИД Николай Попеску. Молдавия возобновила поставки электроэнергии из Приднестровья

Попеску находится в Загребе с визитом по случаю 30-летия установления двусторонних дипломатических отношений. Он встретился с хорватским коллегой Горданом Грлич-Радманом.

"Мы обсудили важную роль Хорватии в распределении сети энергоресурсов на региональном уровне. Мы заявили о нашей заинтересованности в еще более тесном сотрудничестве для потенциального импорта природного газа в будущем", — написал Попеску в Telegram-канале.

Стороны также обсудили расширение торговых отношений. Вице-премьер Молдавии выразил заинтересованность в сотрудничестве в таких сферах, как информационные технологии, туризм и фармацевтическая сфера. Кроме того, молдавские экспортеры хотели бы продавать местные товары на европейский рынок через хорватские компании ORBICO, Stjema Promet, сеть DM и Fortenova Grupa.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.