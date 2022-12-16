МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Спот-цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии на этой неделе выросли, поскольку спрос увеличился на фоне холодной погоды. Кроме того, на рынок вернулись некоторые китайские импортеры. Спрэд между котировками СПГ в Азии и Европе сократился. Между тем в Европе спрос на газ поднялся выше уровней 2021 года. В Минэнерго рассказали о последствиях лимита цен на нефть и газ

По оценкам отраслевых источников, средняя цена на СПГ с поставкой в Северо-Восточную Азию в феврале на этой неделе составила 38 долларов США за млн БТЕ. Это на 1 доллар, или 2,7%, выше по сравнению с прошлой неделей.

"Волатильность усилилась. Цены выросли, а спрэд между котировками в Азии и Европе сократился на фоне растущей активности Китая на спот-рынке. Кроме того, холодная погода также поспособствовала увеличению спроса со стороны импортеров и в других странах Северо-Восточной Азии. В результате цены поднялись до верхней части диапазона 30-40 долларов", — отметил Тоби Копсон из Trident LNG.

"На фоне возвращения Китая на спот-рынок другие страны могут спешить закупать партии СПГ прежде, чем предложение станет более ограниченным, а волатильность возрастет", — добавил он.

Китайская компания CNOOC приобрела 4-6 партий СПГ с поставкой в феврале-декабре следующего года, что стало одной из самых крупных закупок на спот-рынке в этом году.

"Темпы использования запасов начинают ускоряться перед пиком зимы, и поэтому конечным потребителям нужно поддерживать достаточное предложение", — говорит Тобиас Дэвис из Tullett Prebon.

"Погода в Атлантическом и Тихоокеанском регионах сейчас разная, и, если потребителям в Тихоокеанском бассейне потребуется дополнительное предложение, им придется конкурировать за поставки. В результате впервые за много месяцев может возникнуть арбитражное окно", — подчеркнул он.

Похолодание, как ожидается, вернется в Европу до конца декабря, тогда как ветряная электрогенерация будет низкой, а темпы солнечной электрогенерации замедлятся.

Согласно оценке S&P Global Commodity Insights (SPGCI), стоимость СПГ с поставкой на условиях DES (поставка с судна) в Северно-Западную Европу в январе 15 декабря составляла 37,704 доллара США за млн БТЕ, что на 4,325 доллара дешевле январских фьючерсов на природный газ с поставкой из терминала TTF.

"Период низких температур воздуха в северном полушарии оказывает повышательное давление на цены, но запасы в настоящий момент более чем достаточны. Поэтому можно ожидать ослабления цен на природный газ в краткосрочной перспективе, учитывая падение спроса со стороны домохозяйств и предприятий, особенно если в ЕС наступит потепление, как предполагают прогнозы погоды", — сказал Джейми Мэддок из Quilter Cheviot.

Несмотря на усилия, направленные на сокращение потребления газа, спрос на этот энергоноситель со стороны домохозяйств и предприятий Европы превысил уровни 2021 года, говорит Эдмунд Сяу, аналитик FGE. По его словам, в зимние месяцы и позднее в следующем году властям необходимо продолжать осуществлять меры снижения потребления и наращивать импорт СПГ.

Стоимость фрахта СПГ-судов (как в тихоокеанском, так и в атлантическом бассейнах) продолжает снижаться, но более медленными темпами, учитывая конец года, подчеркнул Генри Беннетт из Spark Commodities. Цены снизились на фоне ограниченного спроса и растущего количества доступных судов перед сезоном праздников.

Стоимость фрахта на маршрутах через Атлантический океан, по оценкам Spark Commodities, в пятницу упала до 161 250 долларов в день, а в тихоокеанском бассейне — до 163 250 долларов в день.