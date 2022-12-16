МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Соединительный газопровод Сербии с Северной Македонией вряд ли позволит стране отказаться от российского газа в ближайшей перспективе, но даст возможность частичной диверсификации поставок, в частности из Греции, заявила РИА Новости аналитик "ВЫГОН Консалтинг" Евгения Попова. Сербия хочет построить соединительный газопровод с Северной Македонией

Ранее в пятницу глава минэнерго Сербии Дубравка Джедович Негре сообщила, что Сербия планирует построить соединительный газопровод с Северной Македонией за 80 миллионов евро. Помимо этого, рассматривается также возможность строительства трубопровода с Албанией. По мнению министра, такие шаги помогут Сербии стать более независимой от российского газа.

"Интерконнектор между Сербией и Северной Македонией вряд ли позволит стране отказаться от российского газа в ближайшей перспективе, скорее речь идет о частичной диверсификации поставок. Исходя из заявленных планов, данный газопровод сможет поставлять 1-1,5 миллиарда кубометров газа. На текущий момент "Газпром" в рамках продленного в мае на три года контракта поставляет в Сербию порядка трех миллиардов кубометров газа в год. Газ поступает через "Турецкий поток", который далее переходит в Балканский газопровод", — объяснила Попова.

По словам эксперта, строительство соединительного газопровода позволит Сербии получать газ из Греции, Албании и транзитом через Болгарию в случае строительства дополнительной трубопроводной инфраструктуры, в том числе между Северной Македонией и Грецией. "Существенными могут быть поставки из Греции, однако они ограничены пропускной способностью трубопроводов — пропускная способность трубы между Грецией и Болгарией всего 2 миллиарда кубометров", — добавила Попова.

При этом при отказе от российского газа у Сербии есть ценовые риски, отметила эксперт. "Текущий контракт на поставку газа из России имеет хорошие ценовые условия для Сербии — около 400 долларов за тысячу кубометров. В случае же поставок СПГ цена может оказаться существенно выше", — сказала она.

Кроме того, непротяженные газопроводы строятся минимум два-три года, напомнила Попова.

В настоящий момент Россия является единственным поставщиком природного газа в Сербию.